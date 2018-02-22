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Вертолет с пассажирами врезался в дерево
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В Мурманской области вертолёт с пассажирами на борту врезался в дерево 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Мурманской области вертолёт, на борту которого были восемь пассажиров, врезался при взлёте в дерево. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Вертолёт, выполнявший социальный рейс по маршруту Сосновка — Пача — Ловозеро с восемью пассажирами на борту, при взлёте с посадочной площадки Пача в Ловозерском районе Мурманской области столкнулся с отдельно стоящим деревом», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате инцидента один пассажир получил травму.
«У вертолёта повреждено стекло кабины пилотов и наружная обшивка. После оценки экипажем технического состояния судна полёт был продолжен до пункта назначения», — добавили в пресс-службе.
В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при падении вертолёта в Ставропольском крае.
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