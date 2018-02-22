Вертолет с пассажирами врезался в дерево

В Мурманской области вертолёт с пассажирами на борту врезался в дерево

«Вертолёт, выполнявший социальный рейс по маршруту Сосновка — Пача — Ловозеро с восемью пассажирами на борту, при взлёте с посадочной площадки Пача в Ловозерском районе Мурманской области столкнулся с отдельно стоящим деревом», — говорится в сообщении. В Мурманской области вертолёт, на борту которого были восемь пассажиров, врезался при взлёте в дерево. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«У вертолёта повреждено стекло кабины пилотов и наружная обшивка. После оценки экипажем технического состояния судна полёт был продолжен до пункта назначения», — добавили в пресс-службе. Как отмечается, в результате инцидента один пассажир получил травму.

В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при падении вертолёта в Ставропольском крае.