Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой 

Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботился о ребенке

2/8 Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботился о ребенке

По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях. Сообщается, что у Митаки была другая женщина

3/8 По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях. Сообщается, что у Митаки была другая женщина

Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ

4/8 Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ

5/8 Позировать в качестве модели она начала в 16 лет. Чекати также пробовала себя в качестве певицы и вела канал в Youtube, где размещала музыкальные клипы со своим участием