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Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой
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Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой 

Рамблер 4 часа назад
В Кишиневе супруг убил 31-летнюю фотомодель Анастасию Чекати. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
1/8  Предполагаемый убийца — муж Чекати стоматолог Алексей Митаки — покончил с собой
Фото:
2/8  Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботился о ребенке
Фото:
3/8  По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях. Сообщается, что у Митаки была другая женщина
Фото:
4/8  Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ
Фото:
5/8  Позировать в качестве модели она начала в 16 лет. Чекати также пробовала себя в качестве певицы и вела канал в Youtube, где размещала музыкальные клипы со своим участием
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В Кишиневе супруг убил 31-летнюю фотомодель Анастасию Чекати. Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Полицейские нашли тело женщины с ножевым ранением в области шеи в квартире, где она проживала. Там также находился младенец двух недель от роду.
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