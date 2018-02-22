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Россиянин получил срок за убийство голубя
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Россиянину дали пять месяцев за убийство голубя 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Житель Омска получил от мирового судьи пять месяцев ограничения свободы за убийство голубя на глазах у детей, пишет «СуперОмск». Решение было вынесено 22 февраля.
В течение определенного судьей срока мужчина не имеет право уезжать за пределы региона и должен отмечаться по месту проживания.
При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого двоих детей и состояние его здоровья.
По материалам дела, 31-летний мужчина выстрелил камнем в голубя из рогатки, а потом обезглавил птицу.
Омич был пьян и, не реагируя на крики детей, охотился на птиц на футбольном поле. Ребята сами сфотографировали убитую им птицу, рассказали о произошедшем родителям и разместили пост в социальных сетях.
Мужчина неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Он признал вину в жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК).
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