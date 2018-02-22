Умер освободитель Освенцима

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Освобождавший узников Освенцима фронтовик Леонтий Брандт скончался в Томске 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТАСС
Фронтовик Леонтий Брандт, принимавший участие в освобождении узников нацистского концлагеря Освенцим, скончался 21 февраля в Томске на 94 году жизни, сообщает в четверг томская еврейская община.
"Сегодня грустный день для нашей общины — нас покинул легендарный человек, фронтовик, один из освободителей Освенцима — Леонтий Вениаминович Брандт", — говорится в сообщении.
Председатель томской еврейской общины Борис Ромацкий, говоря о Брандте, отметил, что он трудился всю свою жизнь, при этом всегда был добрым и отзывчивым.
"В последний раз мы виделись 27 января в Доме приемов. Он выступал, рассказывал про военные годы, был достаточно бодрым. Но, к сожалению, жизнь конечна. Будем его обязательно помнить", — приводятся в сообщении слова Ромацкого.
Леонтий Брандт родился в Томске в еврейской многодетной семье 21 апреля 1924 года. Окончив школу снайперов, в октябре 1942 года попал на фронт. Участвовал в боях по освобождению территорий РСФСР, Белорусской, Украинской ССР, Чехословакии, Польши, а 27 января 1945 года был в числе советских солдат, которые освободили крупнейший нацистский концлагерь Освенцим. Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной звезды.
В родном Томске Леонтий Брандт известен как общественный деятель, активист томского еврейского культурного центра, ветеран оборонного завода "Контур", где проработал более 50 лет.
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