Умер освободитель Освенцима

Освобождавший узников Освенцима фронтовик Леонтий Брандт скончался в Томске

"Сегодня грустный день для нашей общины — нас покинул легендарный человек, фронтовик, один из освободителей Освенцима — Леонтий Вениаминович Брандт", — говорится в сообщении. Фронтовик Леонтий Брандт, принимавший участие в освобождении узников нацистского концлагеря Освенцим, скончался 21 февраля в Томске на 94 году жизни, сообщает в четверг томская еврейская община.

"В последний раз мы виделись 27 января в Доме приемов. Он выступал, рассказывал про военные годы, был достаточно бодрым. Но, к сожалению, жизнь конечна. Будем его обязательно помнить", — приводятся в сообщении слова Ромацкого. Председатель томской еврейской общины Борис Ромацкий, говоря о Брандте, отметил, что он трудился всю свою жизнь, при этом всегда был добрым и отзывчивым.

Леонтий Брандт родился в Томске в еврейской многодетной семье 21 апреля 1924 года. Окончив школу снайперов, в октябре 1942 года попал на фронт. Участвовал в боях по освобождению территорий РСФСР, Белорусской, Украинской ССР, Чехословакии, Польши, а 27 января 1945 года был в числе советских солдат, которые освободили крупнейший нацистский концлагерь Освенцим. Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной звезды.

В родном Томске Леонтий Брандт известен как общественный деятель, активист томского еврейского культурного центра, ветеран оборонного завода "Контур", где проработал более 50 лет.