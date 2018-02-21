Водитель въехавшего в переход джипа объяснил свой поступок

Неадекватный петербуржец назвал причину, по которой заехал на машине в подземный переход

"Хотел проверить, влезет машина в переход, или нет!", — заявил 55-летний Геннадий Валяев сотрудникам правоохранительных органах о мотивах своих Водитель автомобиля SsangYong Actyon, который в среду днем въехал на нем в подземный переход станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге, рассказал о причинах своего поступка. Об этом сообщает Piter.tv.

Оказалось, что хозяин кроссовера находится на учете в психоневрологическом диспансере. Также водитель несколько раз проходился курс лечения в стационаре.