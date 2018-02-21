Водитель въехавшего в переход джипа объяснил свой поступок

Водитель автомобиля SsangYong Actyon, который в среду днем въехал на нем в подземный переход станции метро "Московская" в Санкт-Петербурге, рассказал о причинах своего поступка. Об этом сообщает Piter.tv.
"Хотел проверить, влезет машина в переход, или нет!", — заявил 55-летний Геннадий Валяев сотрудникам правоохранительных органах о мотивах своих
Оказалось, что хозяин кроссовера находится на учете в психоневрологическом диспансере. Также водитель несколько раз проходился курс лечения в стационаре.
Несмотря на это, он каким-то образом продолжает управлять автомобилем. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что процедура лишения прав психически нездоровых водителей значительно затруднена из-за бюрократических тонкостей.. Тем не менее, ежегодно десятки тысяч психические больных, наркозависимых и просто хронических алкоголиков лишаются права управления транспортными средствами.