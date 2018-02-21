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Во Франции затонула «Черная жемчужина»
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Во Франции затонул траулер «Черная жемчужина» 

РИА Новости 21 февраля 2018
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Рыболовецкое судно "Черная жемчужина" затонуло в Атлантическом океане у берегов Франции, один человек погиб, еще один пропал без вести, говорится в коммюнике морской префектуры Атлантического побережья страны.
На борту траулера, зарегистрированного на острове Олерон, находилось два человека.
Спасательные службы получили сигнал с терпящего бедствие судна во второй половине дня во вторник. Согласно показаниям спутниковых передатчиков, корабль находился примерно в 30 морских милях (55 километрах) от мыса Пуэн-де-Грав в департаменте Жиронда.
На помощь "Черной жемчужине" направились спасательные корабли, поиски велись также с привлечением вертолетов Dragon 17 и Raffut SAR, а также патрульного самолета Falcon 50.
Спасателям удалось обнаружить многочисленные обломки судна, а также пустые спасательные плоты. Позднее с воздуха на поверхности воды было замечено тело одного из членов экипажа "Черной жемчужины". Врачи смогли лишь констатировать его смерть.
Второй член экипажа до настоящего времени числится пропавшим без вести. Его поиски возобновлены утром в среду.
Название "Черная жемчужина" носил корабль из серии фильмов "Пираты Карибского моря".
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