Адвокаты усомнились в выводах СК по «Хованскому делу»

Адвокаты Юрия Чабуева усомнились в выводах следствия по «Хованскому делу»

21 февраля в Мосгорсуде начинаются слушания по уголовному делу о массовой драке на Хованском кладбище столицы в 2016 году. Накануне процесса адвокаты одного из обвиняемых — бывшего руководителя территориального отделения № 3 ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева — проанализировали материалы следствия и пришли к выводу об отсутствии доказательной базы по предъявленному обвинению в организации массовых беспорядков. Об этом защитники Чабуева из адвокатского бюро «Афонин, Князев и Партнеры» рассказали «Ленте.ру»

По их словам, следователи утверждают, что Юрий Чабуев организовал массовые беспорядки с целью «вытеснения трудовых мигрантов». В свою очередь адвокаты заявляют, что «материалы следствия не только не доказывают обвинительное заключение, но по ряду пунктов опровергают его».

«Это и неудивительно, не потеряться в 100 томах дела — задача не из простых», — добавляют юристы.

По информации защитников, в материалах дела в частности содержатся доказательства совершения мигрантами «противоправных действий на территории кладбища», что в свою очередь противоречит заявлению обвинения. В то же самое время есть подтверждения и тому, что Чабуев несколько лет безуспешно писал обращения в различные инстанции по вопросу незаконной работы мигрантов на кладбище, но реакции не последовало. Адвокаты считают, что здесь следователи опровергают сами себя, заявляя о нежелании Чабуева «урегулировать конфликтную ситуацию в установленном законом порядке».

«Подводя итог, нужно напомнить о том, что Юрий Чабуев работает в ритуальной отрасли с 2006 года, несколько лет руководил работой ряда кладбищ, в том числе Хованского, принимал участие в подготовке профессиональных стандартов сотрудников отрасли, известен как один из активных сторонников легализации и декриминализации этой, к сожалению, пока весьма неупорядоченной отрасли. Крайне странно было бы предположить, что Чабуев решит перечеркнуть всю свою репутацию такими действиями, которые ему приписывает следствие», — подчеркивают представители защиты. Юристы также обращают внимание и на другие нестыковки. В частности, по их словам, обвинение утверждает, что Чабуев не дал указаний охране кладбища и не вызвал сотрудников полиции, при этом в материалах дела имеется информация о присутствии полиции на кладбище в преддверии событий. Кроме того, согласно версии обвинения Чабуев «не воспрепятствовал проникновению участников событий на территорию кладбища». В то время как, по словам защитников, «инцидент произошел в выходной день, во время работы кладбища, когда на него мог попасть любой желающий».

Адвокаты Чабуева рассказали также о том, что подали накануне иск к газете «Комсомольская правда» о защите чести и достоинства подзащитного. Претензии вызвала статья от 25 октября 2017 года под заголовком «После побоища на Хованском кладбище шабашников-таджиков стало только больше». В ней утверждается, что «Чабуев пытался поставить работяг на процент», что «по сути представляет собой обвинение в вымогательстве (статья 163 УК РФ)».