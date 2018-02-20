СК возбудил дело по факту убийства пилота Су-25

СК возбудил дело по факту убийства пилота сбитого в Сирии Су-25

Российские военные следователи возбудили дело по статье «убийство» по факту гибели пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова , сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Следователи намерены задействовать международные каналы сотрудничества, в том числе с Сирией и Турцией.

3 февраля российский штурмовик Су-25 сбили из ПЗРК в районе Идлиба. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам. Ему посмертно присвоили звание Героя России.