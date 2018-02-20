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СК возбудил дело по факту убийства пилота Су-25
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СК возбудил дело по факту убийства пилота сбитого в Сирии Су-25 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Российские военные следователи возбудили дело по статье «убийство» по факту гибели пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, дело возбуждено по итогам доследственной проверки, проведенной военно-следственными органами СК России, передает «Интерфакс».
Следователи намерены задействовать международные каналы сотрудничества, в том числе с Сирией и Турцией.
3 февраля российский штурмовик Су-25 сбили из ПЗРК в районе Идлиба. Пилот Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен к террористам. Ему посмертно присвоили звание Героя России.
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