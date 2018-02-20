В структуре «Газпрома» в Махачкале проходят обыски

Источник: силовики проводят выемку документов в структуре «Газпрома» в Махачкале

"В здании компании по адресу М. Ярагского, 1 в Махачкале идут оперативные мероприятия с привлечением бойцов временной оперативной группировки МВД России. Идет в том числе выемка документов, задержаний нет", — сказал собеседник. Силовики во вторник проводят оперативные мероприятия, в том числе выемку документов, в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Он отметил, что мероприятия проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела, не уточнив, какого.

Комментариями компании ТАСС не располагает.