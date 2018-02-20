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В структуре «Газпрома» в Махачкале проходят обыски
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Источник: силовики проводят выемку документов в структуре «Газпрома» в Махачкале 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ЦОС ФСБ РФ
Силовики во вторник проводят оперативные мероприятия, в том числе выемку документов, в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
"В здании компании по адресу М. Ярагского, 1 в Махачкале идут оперативные мероприятия с привлечением бойцов временной оперативной группировки МВД России. Идет в том числе выемка документов, задержаний нет", — сказал собеседник.
Он отметил, что мероприятия проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела, не уточнив, какого.
Комментариями компании ТАСС не располагает.
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