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Подмосковная барменша кулаком убила посетителя
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Женщина-бармен до смерти избила посетителя в Коломне 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: public domain
В Коломне сотрудница кафе задержана за причинение смертельных ран посетителю. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По данным следствия, 17 февраля в одном из кафе Коломны между сотрудницей кафе, которая работала барменом, и посетителем заведения произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы. От полученных ударов мужчина упал и ударился головой о кафель. Потерпевший скончался на месте. Смерть мужчины наступила в результате черепно-мозговой травмы», — сказала собеседница агентства.
Как отметила О. Врадий, подозреваемая имеет непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2016 г. ее осудили на три года условно. Потерпевший же неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения. Расследование продолжается.
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