Ещё
В Японии американский истребитель загорелся в воздухе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии американский истребитель загорелся в воздухе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
На истребителе США F-16, вылетевшем с авиабазы Мисава в японской префектуре Аомори, загорелся двигатель, об этом со ссылкой на министра обороны Японии Ицунори Онодэру сообщило агентство Киодо.
Истребитель вылетел с базы приписки Мисава. После того, как у него загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара в той же префектуре, а затем возвратился на базу. Данных о пострадавших нет, однако по свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков сидзими, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из рыболовецких шхун. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов. Как сообщили рыбаки, при падении баки подняли столб воды высотой до 15 метров.
Министр Онодэра пообещал "потребовать объяснений от американской стороны и выяснения причин происшествия, а также принятия мер для предотвращения подобного в дальнейшем".
Информации о сроках и способах извлечения топливных баков из озера, а также о возможной утечке топлива пока нет.
РИА Новости: последние новости
Пострадавший полицейский рассказал, как ликвидировали стрелка из Кизляра В Москве задержали хулигана, выстрелившего мужчине в голову Пермский охотник десять часов шел на лыжах за помощью для своего друга
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву движется аномалия40
«Русский вопрос» поставит точку в карьере Меркель19
Зрители отреагировали замену Андреевой183
ЦБ отозвал лицензию у московского банка6
В ФРГ рассказали об «опасном» эффекте от речи Порошенко222
Видео
00:00
Американская секретная ракета попала на видео
Оружие
02:43
Зюганов сообщил о провокации Грудинина
Политика
08:01
Зрители отреагировали замену Андреевой
Шоу-бизнес
01:35
Известную киевскую телеведущую избили в Харькове
Шоу-бизнес
00:35
Вор сбежал из суда во время оглашения приговора
Происшествия Общество
04:04
Интернет-магазин подсовывает секс-игрушки в посылки
Общество
00:15
Засняли, как Tesla Илона Маска несётся в космосе
Наука Общество
00:51
Нищая спасла прихожан от дагестанского стрелка
Происшествия Другое
03:36
В Москве убили певца Петра Гару
Происшествия Шоу-бизнес
07:05
Раскрыто местонахождение грузинских снайперов с Майдана
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение