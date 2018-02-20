Судья предложил стерилизовать многодетную мать

На Кубани проверяют судью, якобы посоветовавшего стерилизовать многодетную мать

Накануне в сети появилась аудиозапись, на которой, предположительно, Константин Распопов в беседе с адвокатом женщины предлагает его подзащитной провести «операцию по ограничению детей».

«Создана комиссия. Результаты проверки будут обнародованы», — рассказали РИА Новости в пресс-службе райсуда, уточнив, что срок проверки — 10 дней. Служебную проверку в отношении федерального судьи проводит Курганинский районный суд Краснодарского края.