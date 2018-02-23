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Турция атаковала «колонну террористов» в Сирии
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Турецкие военные сообщили об ударе по «колонне террористов» в Африне 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Reuters
Турецкая артиллерия нанесла удар по "автоколонне террористов", которая въезжала в район сирийского Африна, где проходит операция ВС Турции "Оливковая ветвь", говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба ВС страны.
"Колонна из 30-40 транспортных средств PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) 22 февраля продвигалась к городу Африн с юго-восточного направления. Артиллерия ВС Турции нанесла удар по автоколонне на расстоянии 15 километров от Африна", — говорится в заявлении генштаба.
Отмечается, что целью для ВС Турции были лишь террористы, "было уделено особое внимание тому, чтобы мирное население не пострадало".
Ранее официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду сообщил РИА Новости, что колонна сирийских национальных сил благополучно дошла до Африна, вопреки обстрелам турецкой артиллерии. До этого, во вторник, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сирийские ополченцы отступили из Африна после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.
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