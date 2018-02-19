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Россиянин убился во время селфи в Таиланде
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В Таиланде россиянин упал со скалы, делая селфи 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Двадцатипятилетний российский турист упал со скалы на острове Самуи в Таиланде и получил перелом ноги и травму поясницы, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Pattaya People.
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Происшествие случилось в воскресенье. Молодой человек вместе со своей девушкой поднялся на скалу, чтобы сделать красивое селфи с водопадом, и упал, поскользнувшись на мокрых камнях. Спутница россиянина вызвала помощь, и на место прибыли спасатели, работающие на острове. Турист был доставлен в больницу острова Самуи с переломом ноги и сильными болями в пояснице, сообщает издание.
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