Глава Якутии устроил дебош в самолете

На борту лайнера "Аэрофлота", выполнявшего рейса Москва-Якутск, произошел инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова. Об этом сообщают якутские СМИ со ссылкой на внутренний отчет авиакомпании, ставший достоянием соцсетей.
Из документа, который накануне был опубликован Telegram-каналом "Кремлевский рейтинг", следует, что пассажир Егор Борисов, глава Республики Саха (Якутия), "неуважительно и агрессивно относился к членам экипажа, совершал действия, унижающие (их) честь и достоинство" и в целом нарушил авиационные правила, отказавшись подчиниться требованиям экипажа.
В сообщении также указывается, что Борисов угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на "дружеские отношения" с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько. "Борисов Е. А. показывал на экране своего смартфона контакты одного из руководителей администрации президента РФ и делал заявления, что позвонит тому и снимет всех с работы", — отмечается в отчете.
При этом из публикации следует, что Борисова не стали снимать с рейса, поскольку за него вступилась супруга, которая показала медицинские документы, подтверждающие, что чиновник нуждается в реабилитации после операции. Зато с рейса сняли помощника главы Якутии Евгения Шигапова — за агрессивное поведение. В сообщении поясняется, что он применил физическую силу в отношении бортпроводницы.
Уточняется, что Шигапов не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а Борисов медицинскому освидетельствованию не подвергался. Из сообщения также следует, что в итоге рейс вылетел из столичного Шереметьево на 1,5 часа позже запланированного.
Журналисты News.Ykt.Ru попытались получить комментарий у Евгения Шигапова, но он сбросил звонок. Вместо него комментарий дал другой помощник Борисова Станислав Платонов: "Я не в курсе деталей инцидента, но, зная характер Егора Афанасьевича и Шигапова, я очень сомневаюсь, что они сами стали бы как-либо провоцировать конфликтную ситуацию", — заявил Платонов.
Напомним, Борисов возглавляет Якутию с 2010 года. В 2014 году онпобедил на выборах, будучи кандидатом от "Единой России" и набрав около 59% голосов. В прошлом году в якутских изданиях активно обсуждались слухи о возможной досрочной отставке Борисова. В частности, об этом писали Yakutia.info SakhaLife. Между тем, как указывало второе издание, Борисов все-таки не попадает в предвыборную ротацию губернаторов и останется на своем месте как минимум до лета 2018 года.