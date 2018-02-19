Глава Якутии устроил дебош в самолете

Главу Якутии и его помощника обвинили в авиадебоше с угрозами «снять всех с работы»

На борту лайнера "Аэрофлота" , выполнявшего рейса Москва-Якутск, произошел инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова . Об этом сообщают якутские СМИ со ссылкой на внутренний отчет авиакомпании, ставший достоянием соцсетей.

Из документа, который накануне был опубликован Telegram-каналом "Кремлевский рейтинг", следует, что пассажир Егор Борисов, глава Республики Саха (Якутия), "неуважительно и агрессивно относился к членам экипажа, совершал действия, унижающие (их) честь и достоинство" и в целом нарушил авиационные правила, отказавшись подчиниться требованиям экипажа.

При этом из публикации следует, что Борисова не стали снимать с рейса, поскольку за него вступилась супруга, которая показала медицинские документы, подтверждающие, что чиновник нуждается в реабилитации после операции. Зато с рейса сняли помощника главы Якутии Евгения Шигапова — за агрессивное поведение. В сообщении поясняется, что он применил физическую силу в отношении бортпроводницы.

Уточняется, что Шигапов не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а Борисов медицинскому освидетельствованию не подвергался. Из сообщения также следует, что в итоге рейс вылетел из столичного Шереметьево на 1,5 часа позже запланированного.

Журналисты News.Ykt.Ru попытались получить комментарий у Евгения Шигапова, но он сбросил звонок. Вместо него комментарий дал другой помощник Борисова Станислав Платонов: "Я не в курсе деталей инцидента, но, зная характер Егора Афанасьевича и Шигапова, я очень сомневаюсь, что они сами стали бы как-либо провоцировать конфликтную ситуацию", — заявил Платонов.