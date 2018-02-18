Названа возможная цель стрельбы в Кизляре

«Цель нападения на прихожан православной церкви накануне Великого поста — разжигание вражды и ненависти между представителями разных конфессий», — сказал сенатор РИА «Новости». «В этом, как инструменте дестабилизации ситуации в стране, в преддверии выборов президента могут быть заинтересованы радикальные исламисты», — добавил он. За стрельбой по прихожанам православной церкви в дагестанском Кизляре могут стоять исламисты, заинтересованные в дестабилизации ситуации накануне выборов президента России, считает член Совета Федерации , ветеран СВР Игорь Морозов

«Это очень серьезный сигнал государству, и ФСБ должна детально в этом разобраться — кто направил на это преступление мальчишку, который вообще мог не понимать, что он делает», — сказал сенатор. По мнению Морозова, к нападению могут быть причастны те жители Дагестана, которые воевали в свое время на стороне террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и вернулся на родину.

Морозов подчеркнул, что терроризм «интернационален и межконфессионален».

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сказала, что нападение на жителей Кизляра, возвращавшихся со службы в храме, могло быть тщательно заранее спланировано, чтобы подорвать спокойствие и межнациональное согласие в республике.

Назвав стрельбу по мирным жителям «чудовищным актом», она выразила уверенность в том, что у бандитов и террористов нет ни национальности, ни конфессии, «как и совести».

Духовное управление мусульман (ДУМ) Дагестана со своей стороны заявило, что расстрелявший людей у храма в дагестанском Кизляре ничего общего с исламом не имеет. «Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют», — говорится в заявлении муфтията Дагестана. Там выразили осуждение любым проявлениям насилия.

Глава патриаршей пресс— службы иерей Александр Волков сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл потрясен расстрелом прихожан в Кизляре и выражает соболезнования родственникам погибших.

По его словам, предстоятель Русской церкви расценивает «это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе».