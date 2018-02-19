Нищая спасла прихожан от дагестанского стрелка

Блаженная нищая атаковала дагестанского стрелка сумочкой и спасла прихожан

Нищенка Ирина Мелькомова спасла от пуль около 50 прихожан православного храма в дагестанском Кизляре. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает « Комсомольская правда » со ссылкой на настоятеля церкви Павла Каликина.

По его словам, Мелькомова всегда «сидела возле храма на лавочке, просила милостыню», а также «крестила прохожих и улыбалась». Прихожане помогали ей деньгами и продуктами.

В день стрельбы она также находилась у церкви и, когда увидела террориста, бросилась на него.

«Женщина истошно кричала и колотила стрелка сумкой. Он выстрелил ей в грудь. Потом еще раз», — рассказал Каликин.

Когда женщина упала, стрелка отвлек казак Сергей Пресняков.

«Бородатый, в шапочке и с двустволкой, он шел к храму, стреляя и крича "Аллах акбар, мы вас будем резать, русские свиньи!". Видя, что он опять целит в женщин, я стал кричать: "Стреляй в меня, трус!". Он услышал, развернулся, прицелился, пару раз выстрелил, но промазал», — пояснил Пресняков изданию.

Благодаря Мелькомовой и Преснякову настоятель церкви успел закрыть на засовы ворота и двери, куда собирался войти стрелок. Таким образом, по его словам, оставшиеся в храме беременные женщины и дети были спасены.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла утром в воскресенье, 18 февраля. 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам, когда они выходили из церкви. В момент инцидента в церкви находились около 500 человек, большинство из них — женщины и дети. В результате пять человек погибли, четверо пострадали. Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии.