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Во Франции на заводе прогремел взрыв
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Во Франции на заводе прогремел взрыв 

РИА Новости 17 февраля 2018
Фото: АР
Два человека погибли, еще один пострадал в результате взрыва на заводе во Франции — СМИ
РИА Новости: последние новости
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие, сообщают СМИ В Москве на пешеходном переходе сбили двух человек Жильцов подъезда дома в Краснодаре, где произошел взрыв, временно расселят
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