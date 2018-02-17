Шотландский футболист покончил с собой

Житель Шотландии 27-летний футболист Крис Митчелл, страдавший от депрессии и чувства беспокойства, проводив свою девушку в Лондон, спустя сутки покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд. 29-летняя Луиза была на связи с Крисом в то время, как он уходил из жизни. Ей до сих пор сложно говорить о тех двух ужасных часах, когда она прилагала все усилия, чтобы понять, что происходит, связаться с близкими спортсмена и полицией, сообщает Daily Mail

Рассказывая о трагедии, потрясшей Шотландию, Луиза сказала: «Я говорила по телефону с Крисом, когда он умер, я все слышала, но все же я не могла в это поверить. У меня есть приложение с расписанием поездов на моем смартфоне, и я помню, что зашла в него, довольно быстро выяснилось, что движение на одном из направлений прервано, так как кто-то попал под поезд, но я все время надеялась, что случившееся неправда».

Она отмечала, что у ее друга было все, чтобы жить насыщенной жизнью. «Но он был болен, и он скрывал это. Прежде чем он смог получить необходимую помощь, он ушел из жизни», — сказала она.

Луиза отмечает, что депрессия может настигнуть каждого, но футбол — особенно жестокая профессия. Потерю своих прежних позиций, он воспринимал крайне болезненно. По мнению девушки, у профессиональных футболистов образ мачо, им свойственна бравада, считается, что они не вправе проявлять слабость.

Проблемы у спортсмена начались после спинальной анестезии во время операции на позвоночнике, играть в полную силу он уже не мог и его карьера пошла на спад.