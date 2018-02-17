Радикалы устроили погром в офисе Россотрудничества в Киеве

В здание Россотрудничества в Киеве ворвались украинские радикалы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Российского центра науки и культуры Константина Воробьева . По его словам, в погроме участвовали радикалы из «Правого сектора» и националистической организации С14.

Они срывали российские флаги, топтали и рвали их, расписали стены лозунгами, залили краской камеры наблюдения. Налетчики заявляли, что культурный центр «работает незаконно». По данным местных СМИ, среди нападавших был депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой

По словам Воробьева, в этот момент в центре находились около пятидесяти детей в возрасте от пяти до 15 лет. Помимо них, здесь же на курсах русского языка присутствовала группа иностранцев.

«Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России"», — рассказал Воробьев.

Приехавшие по вызову полицейские предпочли воздержаться от активных действий и не вмешивались в развитие событий, никто задержан не был, по словам Воробьева, они также не препятствовали нанесению материального ущерба.