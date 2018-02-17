Ещё
СК назвал новую причину трагедии в детском саду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК назвал новую причину трагедии в детском саду 

Рамблер 7 часов назад
Судебно-медицинское исследование не выявило у погибшей в детском саду в Новой Москве трехлетней девочки признаков переохлаждения. У ребенка также не обнаружено внутренних или внешних травм, говорится в сообщении Следственного комитета России.
Судмедэксперты пришли к выводу, что версия о том, что ребенок погиб из-за того, что был оставлен на морозе, не находит подтверждения. Предварительная причина смерти ребёнка — сердечная дисфункция.
«Распространённые в СМИ сведения о том, что ребёнок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — отмечается в сообщении.
По версии следствия, после того, как у девочки произошёл приступ, ее принесли в помещение, где первую помощь ребенку в ожидании прибытия скорой помощи оказывала медсестра.
«В настоящее время следователи получают все данные о состоянии здоровья воспитанницы детского учреждения. Проверяется соответствие действий сотрудников детского сада соответствующим нормам, предусмотренных для дошкольных учреждений», — сообщается на сайте.
>> Погибшую в детском саду девочку обижали воспитатели
Трагический случай с гибелью ребенка произошел накануне, 16 февраля, в детском саду №2120 в Новой Москве. СМИ сообщили, что воспитатели не сразу заметили, что привели с прогулки не всех детей, в итоге девочка умерла от переохлаждения.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО сделали заявление о членстве Украины в альянсе335
В Германии раскрыли тайны «ЧВК Вагнера»266
Эпичные фото за секунду до катастрофы4
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу45
«Папа, потерпи, „скорая“ скоро приедет»21
Видео
01:04
Захарова — Киеву: ребята, пора просыпаться
Политика Конфликты
02:33
Новый инцидент произошел в печально известном детсаду
Происшествия
00:57
Опубликовано видео испытаний арктического ЗРК «Тор-М2ДТ»
Армия Оружие
03:24
Ваенга показала последствия своей болезни
Шоу-бизнес
00:57
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую
Шоу-бизнес
03:32
Бузова «превзошла» себя
Шоу-бизнес
03:51
Австрия рассматривает «Северный поток-2» в позитивном ключе
В мире Европа
01:45
«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
Шоу-бизнес
00:24
СК назвал новую причину трагедии в детском саду
Происшествия
01:01
Работу «летающего радара» показали изнутри
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение