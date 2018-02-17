СК назвал новую причину трагедии в детском саду

Судебно-медицинское исследование не выявило у погибшей в детском саду в Новой Москве трехлетней девочки признаков переохлаждения. У ребенка также не обнаружено внутренних или внешних травм, говорится в сообщении Следственного комитета России

Судмедэксперты пришли к выводу, что версия о том, что ребенок погиб из-за того, что был оставлен на морозе, не находит подтверждения. Предварительная причина смерти ребёнка — сердечная дисфункция.

«Распространённые в СМИ сведения о том, что ребёнок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, после того, как у девочки произошёл приступ, ее принесли в помещение, где первую помощь ребенку в ожидании прибытия скорой помощи оказывала медсестра.

«В настоящее время следователи получают все данные о состоянии здоровья воспитанницы детского учреждения. Проверяется соответствие действий сотрудников детского сада соответствующим нормам, предусмотренных для дошкольных учреждений», — сообщается на сайте.

Трагический случай с гибелью ребенка произошел накануне, 16 февраля, в детском саду №2120 в Новой Москве. СМИ сообщили, что воспитатели не сразу заметили, что привели с прогулки не всех детей, в итоге девочка умерла от переохлаждения.