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В Мексике из-за землетрясения отменили школьные занятия
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В Мексике из-за землетрясения отменили школьные занятия 

РИА Новости 18 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Власти мексиканского штата Оахака решили приостановить занятия в школах после мощного землетрясения, сообщил губернатор Алехандро Мурат.
В пятницу вечером (в ночь на субботу мск) в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
В субботу, по данным национальной сейсмологической службы Мексики, в районе Пинотепы-Насьональ, где произошло землетрясение, еще были зафиксированы десятки афтершоков, причем один из них достиг магнитуды 5,3.
По словам Мурата, занятия в школах в этих условиях не возобновятся до особого объявления.
Между тем практически восстановлено электроснабжение районов страны, оставшихся без подачи энергии после удара стихии.
"После вчерашнего землетрясения было нарушено электроснабжение 1,13 миллиона домов и торговых точек в городе Мехико, штатах Мехико, Герреро, Оахака и Морелос. Национальная комиссия по электрической энергии уже восстановила подачу 99% из числа этих потребителей", — написал в своем микроблоге в Twitter генеральный директор комиссии Хайме Эрнандес.
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