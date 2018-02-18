В Иране упал пассажирский самолет

В иранской провинции Исфан потерпел крушение пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, сообщает агентство Tasnim

По последним данным, на борту самолета было 66 пассажиров, 60 пассажиров и 6 членов экипажа, он упал неподалеку от города Семиром в Исфахане. По данным Aseman Airlines, выживших в авиакатастрофе нет. А ее причиной, как сообщил представитель авиакомпании, могли стать неблагоприятные метеоусловия, передает Tasnim

На место вылетели спасатели. Однако поиски затруднены из-за горного рельефа в районе катастрофы, вертолет не смог приземлиться. Отмечается, что в этом районе сейчас туман, что тоже осложняет ситуацию. Устанавливается точное место падения самолета. По предварительным данным, самолет упал на гору Дана Кох неподалеку от Семира.

Посольство России в Иране выясняет, были ли россияне на борту разбившегося самолета, сообщает «Интерфакс»

В целом вероятность этого невелика, тем более на внутреннем рейсе. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, этот авиамаршрут не предлагается на российском рынке. Среди популярных в Иране туристических направлений: Тегеран, остров Киш, город Исфахан. Но и туда туристов обычно доставляют автобусами. Ясудж же к туристическим направлениям не относится.