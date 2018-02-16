Гибель девочки вскрыла жуткие нарушения в «Белоснежке»

Жалобы на руководство детского сада, где погибла девочка, поступали с начала учебного года. Родители выражали недовольство тем, что группы переполнены.

В группах детского сада по нормативам должно быть не более 28 ребят. В то же время, в "Белоснежке" под присмотром одного воспитателя оказывались до 40 детей, причем разного возраста, рассказали родители воспитанников.

"Воспитатели говорят, все нормально было. Она поела кашу овсяную и банан, потом они пошли на прогулку в 11 часов. Они прогулялись минут 45 и должны были обедать в 12, но заметили лежавшего ребенка", — рассказал друг родителей погибшей девочки. В детском саду утверждают, что практически сразу оказали помощь ребенку, когда девочке стало плохо. Однако подтверждения этой информации пока нет. Как рассказали семье воспитатели детского сада "Белоснежка", утром трехлетнюю девочку привели в группу.

В последнее время девочка ходила в детсад с большой неохотой. По одной из версий, взрослые хватились ребенка спустя два часа после окончания прогулки, а та все это время лежала в сугробе без сознания. По другим данным, экстренную помощь ребенку пыталась оказать медсестра: когда девочке стало плохо, ее завели в группу, в 12:15 на помощь вызвали медработника, а в 12:40 поступил звонок в больницу, передает Life.ru.

Ранее стало известно, что в одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. По некоторым данным, воспитатели забыли забрать ребенка с прогулки. Дети вышли на улицу в 09:00, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного ребенка не хватает.

Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45. Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышку отнесли в группу и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали ее смерть. Признаков насилия медики не обнаружили.