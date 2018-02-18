Ещё
Кровавое воскресенье. Что известно о стрельбе в Кизляре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кровавое воскресенье. Что известно о стрельбе в Кизляре 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
После стрельбы у храма в Кизляре в больнице находятся четверо пострадавших. Двум женщинам делают операции, их состояние оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
>> Названа возможная цель стрельбы в Кизляре
"Состояние двух пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое, им сейчас проводят операции. Состояние двоих полицейских средней степени тяжести, у них ранения нижних конечностей, они находятся в отделении травматологии ЦГБ Кизляра", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Кизляр выехал врио министра здравоохранения республики Танка Ибрагимов.

Стрельба у храма

В субботу МВД Дагестана сообщило, что в Кизляре мужчина открыл огонь по группе людей, которые возвращались со службы из храма. Во время стрельбы погибло пять человек.
В пресс-службе администрации города сообщили, что личность нападавшего установлена. Им оказался 23-летний местный житель.
Отмечается, что он хотел устроить стрельбу в самом храме, но прихожанам удалось ему помешать. "Когда молодой человек с охотничьим ружьем пытался войти в храм, где проходила вечерняя служба перед постом, те, кто увидели его, сразу же поняли, что он начнет стрелять и закрыли двери. Тогда он стал стрелять по женщинам, которые остались снаружи", — сообщил очевидец.
Нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

Расследование дела

Сейчас на месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Расследование под свой личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что стрельба могла быть спланирована заранее. Целью организаторов, по его мнению, была дестабилизация обстановки в Дагестане.

Религиозный и национальный аспект

Патриарх Кирилл назвал произошедшее провокацией, направленной на обострение отношений между православными и мусульманами. В пресс-службе заявили, что патриарх молится об упокоении погибших от рук убийцы.
В духовном управлении Дагестана нападение также осудили. "Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Все мы от Всевышнего, и к нему наше возвращение", — говорится в обращении, опубликованном на сайте муфтията Дагестана.
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия") заявил, что не должно быть никаких намеков на то, что инцидент связан с межнациональными отношениями. "Везде есть ненормальные люди, — отметил депутат — Либо они уже больные, либо уже психически ненормальные, поэтому никакой связи (с межнациональными отношениями — Прим. ред.) не вижу", — отметил депутат.
РИА Новости: последние новости
В Испании начинается суд по "делу русской мафии" Reuters сообщило об ответственности ИГ* за стрельбу в Кизляре В Калифорнии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
 Ещё 162 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин отказался спасать жену37
Генсек НАТО выдвинул серьезное обвинение России269
Расследование крушения АН-148 перешло в новую фазу8
«Боевая Барби» рассказала об издевательствах в армии20
США превращаются в «посмешище для России»106
Видео
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:51
В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях
Происшествия
01:42
Галкина возмутило сжигание католического храма в Масленицу
Шоу-бизнес
01:54
Таксист тайком снял вымогательство бандитов у «Ашана»
Криминал Происшествия
01:42
Галкин влез в скандал с верующими
Шоу-бизнес Другое
00:45
Подозрительный пожар в баре СПб попал на видео
Происшествия
00:55
В Китае оседлали драконов
Общество
08:26
Дочь Грачевского не выпускают из Таиланда
Общество
00:41
Киев запретил въезд Водяному
В мире
02:50
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение