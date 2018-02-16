В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем девочка

В детском саду Новой Москвы насмерть замерзла девочка

Telegram-канал Mash сообщает, что в одном из детских садов Новой Москвы воспитатели забыли трехлетнюю девочку на улице после прогулки. Ребенок погиб.

По данным Mash, это произошло в детском саду города Московский. Утром 16 февраля воспитатель вывела подопечных на прогулку, а затем они отправились на завтрак.

Канал утверждает, что одна из девочек завтракать со всеми не пошла, но ее отсутствие заметили только через два часа. Воспитатели нашли ее лежащей в снегу за большим сугробом. Девочка не дышала.

Ребенка отнесли в здание детского сада, вызвали скорую помощь, но врачи не смогли помочь девочке.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. По одной из версий, девочке стало плохо во время прогулки, она упала и погибла, слишком много времени проведя на холоде.

В руководстве детского суда утверждают, что ребенок почувствовал себя плохо во время прогулки, и воспитатели сразу же попытались помочь девочке, но не смогли.

Три года назад трехлетняя девочка погибла в детском саду в Новосибирске. Правоохранители выяснили, что на утренней прогулке она просунула голову между лесенками игровой горки и задохнулась. Воспитательница оказала ей первую помощь, однако спасти ребенка не удалось. Причиной гибели девочки назвали асфиксию.

В июне прошлого года в детском саду Петропавловска-Камчатского мальчик, оставшийся без присмотра во время дневной прогулки, попытался скатиться с горки, но зацепился за натянутую на поручне атласную ленту, повис на ней и потерял сознание от асфиксии. Ребенок попал в реанимацию, его ввели в искусственную кому, но врачи смогли спасти мальчика.