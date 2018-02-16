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Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде
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Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде 

Lenta.ru 3 часа назад
Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд в штате Флорида рассказал следователям, что послужило причиной нападения. Об этом сообщает ABC News.
Он заявил, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания, как совершить преступление.
Те, кто знает 19-летнего молодого человека, описывают его, как проблемного подростка, который чувствовал себя очень одиноко. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти свое приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта. Однако впоследствии сеансы прекратились.
Издание передает, что знакомый Круза по занятиям в юношеском учебном корпусе офицеров резерва (аналог военной кафедры для школьников — прим. «Ленты.ру») описывал его как «психопата», который испытывал особый интерес к оружию.
Ранее сообщалось, что он любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. Отмечается, что в подписях к снимкам 19-летний Николас Круз шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия».
Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
По информации ABC News, стрелок посещал эту же школу в период с января 2016-го по февраль 2017 года. Известно, что его исключили из-за проблем с поведением. Администрация школы не раскрывает подробностей его отчисления, ссылаясь на право неприкосновенности частной жизни.
Круза арестовали. Ему предъявлено обвинение в 17 преднамеренных убийствах. Полиция считает, что молодой человек действовал один.
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