МАК подтвердил причину крушения Ан-148

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МАК расшифровал информацию бортового звукового регистратора самолёта Ан-148 

RT на русском 5 часов назад
Фото: ТАСС
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолёта Ан-148 в Подмосковье сообщает, что анализ данных речевого самописца подтвердил сведения параметрического регистратора. Об этом сообщает пресс-служба организации.
>> В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
«Комиссия МАК по расследованию катастрофы информирует, что после установки носителя информации в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено копирование информации бортового звукового регистратора. Запись аварийного полёта имеется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полётных данных.
В МАК подтвердили, что направили данные в СК.
Ранее стало известно, что СК приобщил к уголовному делу результаты расшифровки МАК самописцев Ан-148.
Кроме того, «Саратовские авиалинии» сообщили, что возобновляют эксплуатацию Ан-148.
11 февраля Ан-148 российской авиакомпании разбился в Подмосковье вскоре после вылета из Домодедова. В результате происшествия погиб 71 человек.
RT на русском: последние новости
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