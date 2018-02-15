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Банкомат обогатил россиянина на 600 тыс. рублей
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В Мурманской области мужчину задержали за трату ошибочно выданных банкоматом денег 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Коле в Мурманской области полицейские задержали мужчину, потратившего деньги, которые были по ошибке выданы банкоматом, передает РИА "Новости".
Сообщается, что в полицию обратился представитель одного из банков Кольского района в связи с тем, что банкомат из-за неисправности выдал владельцу банковской карты 600 тысяч рублей, вместо нескольких тысяч.
"Сотрудникам полиции задержанный пояснил, когда он ввел пин-код, вместо запрашиваемой 1 тысячи рублей банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр еще несколько раз. Итого на руках подозреваемого оказалось 600 тысяч рублей. После этого он скрылся с деньгами", — рассказали в полиции.
Задержанный, местный житель 1977 года рождения, заявил, что не помнит, куда потратил деньги. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "кража".
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