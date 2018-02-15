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Стрелявший в школе в США хотел собрать детей в толпу
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Стрелявший в школе во Флориде включил пожарную тревогу 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Reuters
Стрелявший в школе во Флориде включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов, на нем был противогаз, сообщил в эфире телеканала MSNBC сенатор Билл Нельсон.
"Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — рассказал сенатор-демократ от штата Флорида.
Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.
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