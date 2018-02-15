Стрелявший в школе в США хотел собрать детей в толпу

Стрелявший в школе во Флориде включил пожарную тревогу

Стрелявший в школе во Флориде включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов, на нем был противогаз, сообщил в эфире телеканала MSNBC сенатор Билл Нельсон

"Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — рассказал сенатор-демократ от штата Флорида.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.