Ещё
Появилось видео стрельбы в школе во Флориде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео стрельбы в школе во Флориде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Телеканал CBSN опубликовал видео, снятое одним из учеников школы в городе Паркланд, штат Флорида, на котором запечатлен момент стрельбы. На кадрах видно, как люди прячутся под партами в классной комнате, при этом слышны выстрелы и крики.
В результате стрельбы, по разным данным, погибли от одного до семи человек. СМИ сообщают, что пострадали от 20 до 50 человек, в то же время на странице местного госпиталя в Twitter говорится о том, что в клиники поступили как минимум 14 раненых.
Подозреваемый в стрельбе задержан, передает телеканал WSVN 7 News, по предварительным данным, это один из бывших учащихся, он действовал в одиночку. Как заявили местные власти, он госпитализирован.
РИА Новости: последние новости
Подозреваемого в стрельбе во Флориде отправили в госпиталь Итальянский медбрат вставлял иглы от шприцов в сиденья автобусов Защита осужденного в США Дринкмана не решила, станет ли подавать апелляцию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС назвал условие переговоров об отмене виз с Россией438
Жириновский поставил на место Собчак191
Раненных в Сирии россиян доставили в больницы451
Раскрыты доходы руководства Сбербанка273
Финалисты премии World Press Photo36
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
01:06
Россию просят быть прозрачной с размещением «Искандеров»
Оружие Армия
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
01:13
Первый канал отменил показ фильма Стоуна о Путине
Политика Общество
00:43
Поисковые работы на месте крушения Ан-148 продолжатся
Происшествия
00:54
Памятную доску Капице открыли в Москве
Новости Москвы
00:41
Избивший диджея депутат залег на дно
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение