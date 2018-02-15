Появилось видео стрельбы в школе во Флориде

Enough is enough.

The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.



Gut wrenching. #Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 14 февраля 2018 г. Телеканал CBSN опубликовал видео, снятое одним из учеников школы в городе Паркланд, штат Флорида, на котором запечатлен момент стрельбы. На кадрах видно, как люди прячутся под партами в классной комнате, при этом слышны выстрелы и крики.

В результате стрельбы, по разным данным, погибли от одного до семи человек. СМИ сообщают, что пострадали от 20 до 50 человек, в то же время на странице местного госпиталя в Twitter говорится о том, что в клиники поступили как минимум 14 раненых.

Подозреваемый в стрельбе задержан, передает телеканал WSVN 7 News, по предварительным данным, это один из бывших учащихся, он действовал в одиночку. Как заявили местные власти, он госпитализирован.