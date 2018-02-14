Мастер по ремонту убил клиентку и сжег ее квартиру

В Петербурге мастер по ремонту убил недовольную клиентку и сжег ее квартиру

В Санкт-Петербурге мастера по ремонту, который до смерти забил молотком недовольную клиентку и поджег ее квартиру, приговорили к 14 годам строгого режима. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как говорится в сообщении, в сентябре 2017 года петербурженка наняла мастера Вадима Стратулу, чтобы тот отремонтировал ее квартиру на Северном проспекте. В итоге проведенные работы женщине не понравились, и она отказалась за них платить. Тогда Стратула схватил молоток и несколько раз ударил заказчицу по голове, проломив череп.

Избив женщину, мастер вытащил из ее сумки «гонорар» — 20 тысяч рублей, поджег квартиру и сбежал. Через несколько дней женщина умерла в больнице.

Клиент подмосковной автомойки 8 февраля одним ударом убил сотрудника, отказавшегося мыть его BMW. По данным полиции, владельцем машины оказался неоднократно судимый 24-летний москвич. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).