Санитар нашпиговал автобусные кресла использованными шприцами

В Риме медбрат одной из больниц уносил с работы шприцы и вставлял их в сиденья автобусных кресел.

Как передает РИА «Новости» , пассажиры одного из пригородных маршрутов начали жаловаться на спрятанные в сиденьях иглы еще в декабре прошлого года. После изучения записей с камер видеонаблюдения на маршруте полиция нашла злоумышленника. Им оказался 58-летний санитар одной из римских больниц. В ходе обысков дома у санитара были обнаружены многочисленные иглы от шприцов и капельниц, их отправили на инфекционную экспертизу.

Мужчина в содеянном сознался, но объяснить свои действия не смог.