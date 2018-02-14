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Санитар нашпиговал автобусные кресла использованными шприцами
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Санитар нашпиговал автобусные кресла использованными шприцами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Риме медбрат одной из больниц уносил с работы шприцы и вставлял их в сиденья автобусных кресел.
Как передает РИА «Новости», пассажиры одного из пригородных маршрутов начали жаловаться на спрятанные в сиденьях иглы еще в декабре прошлого года. После изучения записей с камер видеонаблюдения на маршруте полиция нашла злоумышленника. Им оказался 58-летний санитар одной из римских больниц. В ходе обысков дома у санитара были обнаружены многочисленные иглы от шприцов и капельниц, их отправили на инфекционную экспертизу.
Мужчина в содеянном сознался, но объяснить свои действия не смог.
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