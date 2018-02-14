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Умер Юрий Войтов
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Умер Юрий Войтов 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Шахта" (2010)
Актер Юрий Войтов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным газеты, артист умер 13 февраля. Причиной его смерти стала «долгая, тяжелая болезнь».
Прощание с актером состоится в 12:00 15 февраля в здании Казачьего театра.
Юрий Войтов — актер, драматург, член союза театральных деятелей РФ, лауреат Царицынской Музы-2017. Автор пьесы «Сталинградская мадонна» и книги «Царицынские байки».
В 80-х Войтов выступал в Волгоградском драматическом театре имени Горького. Позже он перешел в Казачий театр, где служил более 20 лет.
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