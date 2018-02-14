Умер Юрий Войтов

Актер Юрий Войтов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, артист умер 13 февраля. Причиной его смерти стала «долгая, тяжелая болезнь».

Прощание с актером состоится в 12:00 15 февраля в здании Казачьего театра.

Юрий Войтов — актер, драматург, член союза театральных деятелей РФ, лауреат Царицынской Музы-2017. Автор пьесы «Сталинградская мадонна» и книги «Царицынские байки».

В 80-х Войтов выступал в Волгоградском драматическом театре имени Горького. Позже он перешел в Казачий театр, где служил более 20 лет.