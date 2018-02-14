Сценарий с Ан-148 мог повториться семь раз

Life пишет, что за неделю до крушения Ан-148 семь самолетов столкнулись с похожими проблемами: у них, как и у лайнера «Саратовских авиалиний», замерзали датчики скорости.

Издание отмечает, что катастроф удалось избежать, так как экипажи вовремя замечали проблемы с показаниями приборов и возвращались в аэропорт.

По данным Life, Росавиация только на следующий день после катастрофы Ан-148 разослала авиакомпаниям предупреждение о проблемах с трубками Пито (часть трубки Прандтля в приёмниках воздушного давления). Оказалось, что с 4 по 5 февраля из-за обледеневших трубок Пито в аэропорты сразу после взлета вернулись семь лайнеров.

Все семь инцидентов произошли в московском аэропорту Шереметьево с самолетами типа RRJ-95B. У командира и второго пилота этих лайнеров начали расходиться показания скорости при выполнении разбега и во время набора высоты. По данным Life, некоторые узлы на самолеты RRJ-95B ставит воронежский завод ВАСО , который произвел разбившийся Ан-148.

Трубка Пито — один из важнейших узлов, необходимый для работы автопилота. С помощью этих трубок данные передаются на бортовой компьютер и преобразуются в приборную скорость полета, которую видят пилоты на нескольких дисплеях. В штатной ситуации все показания должны совпадать.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) ранее заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. По данным комитета, в течение полета не работал обогрев ни одной из трёх трубок. Почему он не работал, пока неизвестно.

Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. Среди погибших было трое несовершеннолетних.