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Лось сбил вертолет в США
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В США вертолет столкнулся с лосем 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Л. Симакин
Вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем, сообщает местный телеканал KUTV.
По данным телеканала, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, во время операции лось задел несущий винт вертолёта, который в это время находился на высоте около 3 метров над землей.
"Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его (вертолет — ред.) обратно на землю… Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", — цитирует телеканал представителя управления Марка Хэдли.
Как отмечается, в результате инцидента животное погибло.
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