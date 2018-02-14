Саратовец рассказал о побеге из ИГ

Вернувшийся в Россию житель Саратова рассказал о своём пребывании в рядах ИГ

«Как и все, с кем я общался раньше, он говорил по-русски и был выходцем из Средней Азии. Он меня заверил, что там всё хорошо, никого не обижают», — сказал Балакшин. Житель Саратова Юрий Балакшин несколько лет назад завербованный террористами «Исламского государства» ( ИГ )*, потерял в Сирии ногу, но смог вернуться в Россию. О своём пребывании в рядах террористов он рассказал RT. Россиянин нашёл человека, который помог ему уехать в Сирию, в Египте.

Вербовщик обманул его, что те, кто присоединяется к террористам, «могут в любой момент уехать обратно, никто их не держит».

На границе с Сирией у него отобрали документы и телефон. Затем ему выдали оружие и отправили охранять склад с оружием на окраине города, находящегося под контролем ИГ.

Спустя некоторое время Балакшин потерял ногу в ходе авиаудара. В больнице террористы ему предлагали совершить самоподрыв. Он сумел бежать и вернулся в Россию через Турцию.

Мужчина добровольно явился в правоохранительные органы и начал сотрудничать с ФСБ . Благодаря этим фактам и тому, что он не участвовал в боевых действиях, Балакшин остался на свободе.