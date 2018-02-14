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Саратовец рассказал о побеге из ИГ
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Вернувшийся в Россию житель Саратова рассказал о своём пребывании в рядах ИГ 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Житель Саратова Юрий Балакшин несколько лет назад завербованный террористами «Исламского государства» (ИГ)*, потерял в Сирии ногу, но смог вернуться в Россию. О своём пребывании в рядах террористов он рассказал RT. Россиянин нашёл человека, который помог ему уехать в Сирию, в Египте.
«Как и все, с кем я общался раньше, он говорил по-русски и был выходцем из Средней Азии. Он меня заверил, что там всё хорошо, никого не обижают», — сказал Балакшин.
Вербовщик обманул его, что те, кто присоединяется к террористам, «могут в любой момент уехать обратно, никто их не держит».
На границе с Сирией у него отобрали документы и телефон. Затем ему выдали оружие и отправили охранять склад с оружием на окраине города, находящегося под контролем ИГ.
Спустя некоторое время Балакшин потерял ногу в ходе авиаудара. В больнице террористы ему предлагали совершить самоподрыв. Он сумел бежать и вернулся в Россию через Турцию.
Мужчина добровольно явился в правоохранительные органы и начал сотрудничать с ФСБ. Благодаря этим фактам и тому, что он не участвовал в боевых действиях, Балакшин остался на свободе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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