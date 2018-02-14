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Двигатель Boeing развалился над океаном
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Двигатель Boeing развалился во время полета над Тихим океаном 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
Пассажиры Boeing 777, направлявшегося из Сан-Франциско на Гавайи, опубликовали видео и фото, на которых видно, как один из двух двигателей самолета разваливается в воздухе во время полета над океаном.
"Самый страшный день в моей жизни", — признается Maria Falaschi.
​В авиакомпании United Airlines, которой принадлежит самолет, заявили, что двигатель потерял обтекатель, при этом причина случившегося пока не установлена. В сообщении говорится, что пилоты смогли безопасно посадить авиалайнер.
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