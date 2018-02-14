В Москве нашли бомбу из 90-х

В Москве на крыше одного из домов строители нашли тайник со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находка была сделана во время ремонта. Под обшивкой кровли строители обнаружили две сигаретные пачки и три банки из-под пива. Внутри оказался похожий на мыло светлый предмет с воткнутыми в него проводами.

Сначала рабочие решили, что это мусор, и выкинули найденное в бак в 30 метрах от подъезда. Однако позже они все же вызвали полицию.

В итоге жильцов дома эвакуировали, на место вызвали кинолога с собакой. В дальнем углу крыши она нашла еще одну заминированную пачку сигарет. По предварительным данным, речь идет о тротиле.

Сейчас с находками работает робот-сапер. Дом осматривают взрывотехники.

По данным РЕН ТВ, взрывчатка была найдена в одном из домов Тихвинского переулка. Предположительно, тайник остался там с 90-х годов.