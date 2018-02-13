Росавиацию предупреждали о проблемах с Ан-148

Росавиацию предупреждали о проблемах с датчиками на Ан-148

Пилоты нескольких самолетов докладывали о некорректной работе датчиков скорости еще до катастрофы Ан-148. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Во время снегопада, прошедшего в Москве 4 и 5 февраля, в аэропорту Шереметьево было зарегистрировано 7 жалоб от пилотов «Суперджетов», в которых говорилось о расхождениях в работе датчиков. Все пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт. >> Датчики погубили Ан-148 Только 12 февраля, через день после крушения Ан-148 в Подмосковье, Росавиация разослала предупреждение руководителям региональных управлений Росавиации и главам гражданских авиакомпаний о том, что датчики могут обледенеть из-за того, что с фюзеляжа и стекол может стекать вода и попадать прямо на датчики. Крушение Ан-148 произошло 11 февраля. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», следующий из Москвы в Орск, через 4 минуты после взлета из аэропорта «Домодедово» . В результате крушения погиб 71 человек.