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Росавиацию предупреждали о проблемах с Ан-148
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Росавиацию предупреждали о проблемах с датчиками на Ан-148 

Рамблер 3 часа назад
Пилоты нескольких самолетов докладывали о некорректной работе датчиков скорости еще до катастрофы Ан-148. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Во время снегопада, прошедшего в Москве 4 и 5 февраля, в аэропорту Шереметьево было зарегистрировано 7 жалоб от пилотов «Суперджетов», в которых говорилось о расхождениях в работе датчиков. Все пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт.
>> Датчики погубили Ан-148
Только 12 февраля, через день после крушения Ан-148 в Подмосковье, Росавиация разослала предупреждение руководителям региональных управлений Росавиации и главам гражданских авиакомпаний о том, что датчики могут обледенеть из-за того, что с фюзеляжа и стекол может стекать вода и попадать прямо на датчики.
Крушение Ан-148 произошло 11 февраля. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», следующий из Москвы в Орск, через 4 минуты после взлета из аэропорта «Домодедово». В результате крушения погиб 71 человек.
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