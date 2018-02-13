Бомбу пронесли с почтой: эксперты настаивают на взрыве Ан-148

Новая версия крушения Ан-148: бомба среди писем

Опрошенные « Московским комсомольцем » эксперты не стали исключать версию о взрыве на борту упавшего в Подмосковье Ан-148. Газета пишет, что взрывное устройство могло попасть на самолет вместе с почтовой корреспонденцией, найденной на месте крушения.

Бывший начальник управления вооружения Минобороны Анатолий Ситнов заявил, что взрыв на борту лайнера не мог произойти из-за полных топливных баков. По его словам, баки могут взорваться только в том случае, если на момент удара они были частично заполнены, и в них осталось место для газообразной смеси. При полных баках топливо разливается, а не взрывается.

«А разорваны даже шпангоуты и обечайки. Все это говорит о том, что взрыв был внутри самолета. Причем, взрыв очень мощный, который разорвал самолет по всем направлениям», — подчеркнул он. Собеседник газеты также отметил, что из-за взрыва топливных баков самолет бы не распался на множество мелких частей.

Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. Среди погибших было трое несовершеннолетних.

СМИ писали о возможной поломке указателя скорости лайнера. По данным «Коммерсанта», версии о теракте нет среди основных. Взрыв, о котором говорят жители близлежащих домов, мог произойти в результате детонации топливных баков, когда самолет столкнулся с землей.