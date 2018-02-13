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Пилотов Ан-148 назвали «убийцами»
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Герой России назвал пилотов Ан-148 убийцами 

Дни.ру 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Знаменитый летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев высказался по поводу крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Эксперт уверен, что экипаж самолета был плохо подготовлен.
>> Причины катастрофы Ан-148 могут открыться сегодня
Летчик возмутился тем, как работает Росавиация: он считает, что представители организации не смогли должным образом натренировать пилотов. Толбоев назвал членов экипажа убийцами.
"Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 — это совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей!" — заявил специалист. Он добавил, что сейчас в России нет по-настоящему умелых летчиков.
По его словам, многие даже не понимаю, что происходит, когда они нажимают ту или иную кнопку.
"Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой — Казань, Ярославль и так далее", — цитирует Толбоева Ura.ru.
Напомним, что крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошло днем 11 февраля. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Под обломками нашли 1400 фрагментов тел. Останки будут направлены в лабораторию для проведения экспертизы.
Специалисты пытаются установить причины трагедии. Как писали Dni.Ru, версия теракта была практически опровергнута: взрыв на борту самолета произошел только после падения, уверены следователи.
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