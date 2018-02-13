Пилотов Ан-148 назвали «убийцами»

Герой России назвал пилотов Ан-148 убийцами

Знаменитый летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев высказался по поводу крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Эксперт уверен, что экипаж самолета был плохо подготовлен.

"Мне как профессионалу очень трудно говорить это, но причина гибели самолета Ан-148 — это совершенно неподготовленный экипаж. Почему так получилось? Это у Нерадько в Росавиации надо спросить, он за это отвечает. Пилоты все сделали неправильно, одни ошибки, так называемый человеческий фактор, они убили людей!" — заявил специалист. Он добавил, что сейчас в России нет по-настоящему умелых летчиков. Летчик возмутился тем, как работает Росавиация : он считает, что представители организации не смогли должным образом натренировать пилотов. Толбоев назвал членов экипажа убийцами.

По его словам, многие даже не понимаю, что происходит, когда они нажимают ту или иную кнопку.

"Поэтому у нас и катастрофы одна страшнее другой — Казань, Ярославль и так далее", — цитирует Толбоева Ura.ru.

Напомним, что крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошло днем 11 февраля. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС . Под обломками нашли 1400 фрагментов тел. Останки будут направлены в лабораторию для проведения экспертизы.