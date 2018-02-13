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Настя Рыбка обратилась к Собчак
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«Отстаньте от нас!»: Настя Рыбка ответила Ксении Собчак 

Ридус 10 часов назад
Ксения Собчак прокомментировала в своем Instagram нашумевшую историю с участием эскортницы Насти Рыбки (гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич), которая в компании еще нескольких девушек с пониженной социальной ответственностью развлекалась на яхте, принадлежащей одному из богатейших людей России — миллиардеру Олегу Дерипаске.
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О приключениях Рыбки стало известно из ее Instagram, куда она выкладывала свои фото и видео в компании олигарха, а также из выпущенных издательством «Эксмо» книг, автором которых она числится: «Дневник по соблазнению миллиардера» и «Евротрэш».
«Эта история глубоко оскорбляет меня как женщину», — пишет Собчак. Рыбку она называет «бесправной девушкой», «жертвой», «амбициозной и недалекой искательницей приключений из Бобруйска», которая добровольно выбрала сомнительный путь к успеху и славе.
«Мне хотелось бы, чтобы у российских женщин был перед глазами пример другой жизни, чтобы они могли полагаться на свой ум, талант и самостоятельность, а не на покровительство сластолюбивых папиков. Это одна из причин — и далеко не последняя — по которой я занялась политикой», — подытоживает Собчак.
Рыбка ответила ей уже через час, также в Instagram. Бобруйчанка пишет, что она и другие «модели» «радуются жизни» в компании олигархов, а Собчак «со своим негативом хочет их загнать работать на завод».
Мы просто кайфуем. Мир дружелюбен. Он подогнал мне, студентке из Бобруйска, замечательного миллиардера! Спасибо ему за то что у меня в жизни были все эти эмоции и ощущения! Я ни кого не осуждаю! Так почему вы жалеете меня и осуждаете их?спрашивает Рыбка (орфография и пунктуация автора).
Остается добавить, что сама Собчак в свое время выпустила книгу о том, как выйти замуж за миллионера. Над ней она работала совместно с популярной в начале 2000-х светской дамой Оксаной Робски.
«Для девушек, желающих правильно выйти замуж, эта книга станет отличным практическим пособием. Впервые истинные рублевские эксперты делятся секретными сведениями о том, где водятся олигархи и как правильно вести на них охоту», — говорится в аннотации к пособию.
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