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На месте крушения Ан-148 найдены тысячи фрагментов тел
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На месте крушения Ан-148 найдено 10 тысяч фрагментов тел 

Lenta.ru 12 февраля 2018
Фото: МЧС России / РИА Новости
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на месте событий.
По его утверждению, сотрудники МЧС просеивают грунт в воронке, которая образовалась от падения самолета. Для опознания уже подготовлено более шести тысяч фрагментов, для анализа готовится еще около четырех тысяч.
Спасатели говорят, что что подобной фрагментации тел «никогда не видели».
15 февраля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал данные звукового регистратора Ан-148. Результаты расшифровки подтвердили официальную версию, которую комиссия МАК выдвинула 13 февраля. Причиной гибели лайнера, по данным комитета, стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления, которую получали пилоты.
В тот же день «Коммерсантъ» выяснил, что пилоты отметили несоответствие в показаниях скорости и попытались исправить ситуацию, увеличив скорость и наклоняя самолет к земле. На последних секундах записи «черного ящика» слышны нечленораздельные крики.
Лайнер «Саратовских авиалиний» упал днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
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