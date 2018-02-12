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При посадке Ми-8 погибли два человека
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При посадке Ми-8 погибли два человека 

Рамблер 6 часов назад
В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации Mash, оба погибших — пилоты. Их тела находятся под обломками.
По данным «112», одним из пассажиров вертолета был сотрудник уголовного розыска Андрей Чуприн, который конвоировал 45-летнюю женщину с психическим заболеванием.
Двенадцатого февраля вертолет Ми-8, направлявшийся в город Стрежевой (Томская область), совершил жесткую посадку и загорелся. СМИ писали, что на борту вертолета находились шесть человек — экипаж, медбригада и пациентка.
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