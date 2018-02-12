Украинцы предложили помочь с Ан-148

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Украинский завод «Антонов» готов подключиться к расследованию крушения Ан-148 

ТАСС 1 час назад
Украинское государственное предприятие "Антонов" (Киев), занимающееся разработкой, производством и ремонтом самолетов серии "Ан", готово подключиться к расследованию обстоятельств крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 в Московской области. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
>> Ан-148 «нырнул» после набора высоты
"Антонов" обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны", — сказала собеседник. При этом, как информировала сотрудница пресс-службы "Антонова", у нее нет информации, обращалась ли РФ с таким предложением.
В пресс-службе также подчеркнули, что разбившийся Ан-148 был произведен в Воронеже в кооперации с украинской стороной.
Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета в воскресенье из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, в результате катастрофы никто не выжил.
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