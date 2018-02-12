Украинцы предложили помочь с Ан-148

Украинский завод «Антонов» готов подключиться к расследованию крушения Ан-148

Украинское государственное предприятие "Антонов" (Киев), занимающееся разработкой, производством и ремонтом самолетов серии "Ан", готово подключиться к расследованию обстоятельств крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 в Московской области. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Антонов" обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны", — сказала собеседник. При этом, как информировала сотрудница пресс-службы "Антонова", у нее нет информации, обращалась ли РФ с таким предложением.

В пресс-службе также подчеркнули, что разбившийся Ан-148 был произведен в Воронеже в кооперации с украинской стороной.