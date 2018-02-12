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Курильщик убил хирурга за замечание с одного удара
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Курильщик в Австралии убил хирурга с одного удара за замечание 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Хирург в австралийском Мельбурне отчитал молодого человека за курение возле входа в больницу, за что тот убил его одним ударом. Об этом сообщает Guardian.
Суд над 22-летним подозреваемым Джозефом Эсмаили начинается 12 февраля. Он обвиняется в убийстве хирурга Патрика Притцвальда-Стегманна возле входа в больницу Бокс Хилл 30 мая 2017 года.
По данным следствия, хирург вышел после своей смены на улицу, когда там в неположенном месте курила группа людей. Он вернулся внутрь и попросил вызвать охрану. После чего Эсмаили, который был в числе куривших, вошел в больницу, где у них с Притцвальдом-Стегманном произошла перепалка.
На камерах видеонаблюдения видно, как молодой человек нанес врачу удар, свалив его наземь. Хирург ударился головой о покрытый плиткой пол и потерял сознание, после чего скончался.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой рецидивист с одного удара убил работника мойки за медлительность.
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