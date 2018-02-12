Ан-148 «нырнул» после набора высоты

Пассажирский самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, перед падением резко потерял высоту, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные радаров.

По информации газеты, набрав высоту примерно в 1800 м и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно "нырнул" до 1500 м, затем набрал прежнюю высоту, после чего рухнул.

Ранее сообщалось, что МЧС задействовало беспилотники на месте крушения самолета.

Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".