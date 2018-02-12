Жертвы Ан-148: «Я долетел, а она — нет»

Катастрофа Ан-148, разбившегося в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта "Домодедово" , затронула многие семьи. Ведь у погибших пассажиров и членов экипажа были родственники в разных городах России.

Погибшая Варсик Севоян возвращалась в родной Орск из Санкт-Петербурга. Женщина в течение месяца гостила у 24-летнего сына Арама в Краснодаре, а потом вместе с сыном полетела навестить в Санкт-Петербург 22-летнюю дочь. "Мы вылетали почти одновременно. Сначала она в Орск, а мой самолет до Краснодара был чуть позже. Я долетел, а вот она нет. Папа должен был встречать ее в Орске. Но о трагедии мы узнали не от него, а из новостей", — цитирует Арама "Московский комсомолец"

Виктор Великодный в одночасье лишился бабушки и дедушки. 68-летний Виктор Анохин и его 67-летняя супруга Зоя прилетали в гости к внуку, который работает в Москве. "Самолеты этой компании — самые отстойные", — единственно что смог вымолвить Виктор.

Супруг разбившейся 55-летней Антонины Козупицы, которая работала начальником отдела в Федеральном казначействе , узнав о беде, не находит себе места: "Антонина Ивановна сначала навещала дочь в Пскове, а потом переехала в Москву, к другой дочери. И уже возвращалась домой на этом самолете. Она помогала всем с внуками, их у нас четверо".

43-летний Юрий Ямаев летел в Орск в командировку. Мужчина трудился в крупной страховой компании.

Тем же бортом в командировку летели три сотрудницы известной службы заказа такси Крискентия Алексеенко, Екатерина Насырова, Ольга Хохлова . Девушки трудились операторами колл-центра.

Подруга стюардессы Виктории Коваль, находившейся на борту Ан-148, рассказала, что девушка любила свою работу. "Она мечтала об этой работе! И очень любила свою работу. Когда начинала летать, говорила, что боится, а потом говорила уже, что не боится и ей это нравится. Всегда мы с ней шутили, что самое главное — это взлететь и приземлиться, — цитирует девушку RT. — Она любила всех и всегда желала всем только добра".

Как писали Dni.ru , по данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Позже стало известно, что Ан-148 разбился в Раменском районе Московской области вблизи поселка Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.