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При крушении Ан-148 погибла невеста известного хоккеиста
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Невеста известного российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: соцсети
Одной из жертв крушения Ан-148 в Подмосковье стала возлюбленная игрока хоккейного клуба "Адмирал" Сергея Ильина Дарья Толмасова. Девушке было 22 года.
"В нашей семье случилось страшное горе… Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина Дарья Толмасова", — написал на своей странице в соцсети хоккейный агент Шуми Бабаев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По словам агента, Даше было всего 22 года.
"Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье… Сережа, держись и крепись", — обратился Бабаев к хоккеисту.
Сергей Ильин играет за владивостокский "Адмирал". Контракт 23-летнего защитника рассчитан до мая 2018 года. Он выступал как в КХЛ, так и в ВХЛ.
Между тем стало известно, что потерпевший крушение в Подмосковье Ан-148 использовался в том числе и хоккейными клубами. Так, 10 февраля в Орск из Москвы "Саратовскими авиалиниями" прибыла местная команда ВХЛ "Южный Урал". 12 февраля, на этом самолете в Орск должен был лететь ангарский "Ермак", пишет "Чемпионат" со ссылкой на администратора команды.
Как писали Dni.Ru, Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа — всего 71 человек. Все они погибли.
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